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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на понедельник - морозы до минус 29
17.01.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за сильных морозов.
В ночные часы 18 января во многих районах страны минимальная температура воздуха опустится до −25…29°C.
В Минской области 18 января во многих районах будет до −25…29°C. В Минске температура воздуха опустится до −25…26°C.
Напомним, при такой температуре могут
Что касается работы детских садов, то в
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При такой температуре могут отменить занятия в школе.
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