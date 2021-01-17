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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на понедельник - морозы до минус 29

17.01.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении — оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за сильных морозов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ночные часы 18 января во многих районах страны минимальная температура воздуха опустится до −25…29°C.

В Минской области 18 января во многих районах будет до −25…29°C. В Минске температура воздуха опустится до −25…26°C.

Напомним, при такой температуре могут отменить занятия в школе. В «Требованиях для учреждений общего среднего образования» написано, если в 7.00 столбик термометра опускается ниже −25°C, а скорость ветра более 3 м/с, образовательный процесс могут приостановить. Решение об этом принимают местные исполнительные и распорядительные органы.

Что касается работы детских садов, то в «Требованиях для учреждений дошкольного образования» про неблагоприятные погодные условия сказано следующее: если температура −15°С и ниже, а скорость ветра более 3 м/с, то руководитель учреждения может отменить или сократить прогулки ребят до 3 лет. Если малышам от 3 до 7 лет, то изменения в их дневное расписание вносят при температуре −18°С и ветре более 3 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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