Жители минского микрорайона Запад жалуются на отсутствие отопления. На улице при этом почти -20

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратились наши читатели, они утверждают, что в некоторых домах по улицах Якубовского, Одинцова и Тимошенко уже второй день отсутствует отопление. На улице, напомним, около -20 градусов мороза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В доме № 34 по улице Якубовского живет минчанка Раиса. В ее квартире, как она говорит, сейчас 12 градусов тепла:

— Причем почему-то в одних квартирах тепло, а в других холодно. Такого ж не может быть! Не знаю, как в первом подъезде, но у нас, во втором, у некоторых батареи горячие, а у некоторых — нет. У меня вчера целый день не было отопления и сейчас нет. Холодина в квартире, невозможно.

По словам женщины, она уже обращась в службу 115.бел — оставила заявку. Вечером 16 января сосед Раисы звонил по телефону 165 (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города. — Прим. TUT.BY). Ему ответили, что заявок по Якубовского уже поступило много и над ними работают.

Сын женщины Руслан звонил с вопросом в «Минскоммунтеплосети»:

— Я обращался туда еще вчера, сказали, что работы ведутся. А когда я звонил сегодня, уже сказали, что впервые слышат о проблеме. По номеру 165 говорили, что какие-то работы ведутся по устранению проблемы, но ничего конкретного не сказали.

О том, что отопление на Западе отсутствует, некоторые писали и в районном чате.

«Добрый вечер, отопления нет только в [доме] 22 по Тимошенко или еще в каких соседних домах? Соседка позвонила, потрогали батареи — действительно нет», — такое сообщение появилось в чате «Вольны Захад». Другие жители района сообщили, что в доме № 14 к. 2 по улице Тимошенко при этом отопление было.

17 января в том же чате минчане также писали о проблемах с отоплением: «На Одинцова 71/2 нет отопления. Не понимали, чего так холодно в квартире, никогда не было [холодно] в самые лютые морозы… А тут бац, и батареи оказались холодные».

TUT.BY также позвонил в диспетчерскую «Минсккоммунтеплосетей». Там ответили, что о проблемах с отоплением в районе улиц Якубовского и Одинцова слышат впервые.