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ГАИ Минской области патрулирует скоростные магистрали с использованием автомобилей гражданской окраски
17.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые методы автоинспекции! ГАИ Минской области патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением негласного и смешанного контроля с использованием автомобилей гражданской окраски. Нарушения фиксируют с помощью радара из авто без специальных обозначений, после этого второй экипаж останавливает водителя для беседы. В ГАИ говорят, что такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире.
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ГАИ Минской области патрулирует скоростные магистрали с использованием автомобилей гражданской окраски
Новые методы автоинспекции! ГАИ Минской области патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением негласного и смешанного контроля с использованием...
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