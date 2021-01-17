ГАИ Минской области патрулирует скоростные магистрали с использованием автомобилей гражданской окраски

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Новые методы автоинспекции! ГАИ Минской области патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением негласного и смешанного контроля с использованием автомобилей гражданской окраски. Нарушения фиксируют с помощью радара из авто без специальных обозначений, после этого второй экипаж останавливает водителя для беседы. В ГАИ говорят, что такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире.





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Кроме того, ГАИ контролирует и правила стоянки. Прибор "Паркрайт" позволяет автоматически выявлять нарушителей по госномерам и отправлять информацию в общую базу для обработки. После этого водителям приходят извещения о необходимости оплатить штраф.