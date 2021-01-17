Задержана крупная партия психотропов

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Под Минском задержали наркодилеров с крупной партией психотропов. Операцию проводили Брестская милиция и бойцы СОБРа. Правоохранители вышли на двоих жителей столицы. Мужчин подозревали в незаконном обороте наркотиков. Информация подтвердилась. Курьеров взяли с поличным.





Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в СИЗО. Правоохранители устанавливают иных лиц, которые могут быть причастны к поставкам и сбыту психотропов.



