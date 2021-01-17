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Лазарев об Украине: Обещали европейские стандарты жизни, а ввели европейские налоги, тарифы и цены
17.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинцам взамен реформ обещали европейские стандарты жизни. А в итоге ввели европейские налоги, тарифы и цены. Правда, забыв при этом увеличить доходы. Такое мнение высказал политолог Александр Лазарев.
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Украинцам взамен реформ обещали европейские стандарты жизни. А в итоге ввели европейские налоги, тарифы и цены. Правда, забыв при этом увеличить доходы. Такое...
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