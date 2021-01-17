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МНС готовит изменения в Налоговый кодекс 2022 года

17.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Создать комфортные условия для плательщиков и максимально автоматизировать систему начисления и расчета налогов. Это одно из основных направлений Налогового кодекса следующего 2022 года. Сейчас предложения по изменениям этого документа собирает профильное министерство. Предварительная работа должна быть завершена до конца первого квартала. Как заверяет министр по налогам и сборам, новых налогов не появится. Речь идет больше о новых подходах ведения учета. Задача-максимум - уход в онлайн и бесконтактная работа с плательщиками.

Налоговые поступления 2020 года. Как сказалась пандемия на поступлениях в казну и новые платежи 2021-го: транспортный налог на прибыль и НДС. Об этом и не только - глава профильного ведомства Сергей Наливайко сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

 
 
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Создать комфортные условия для плательщиков и максимально автоматизировать систему начисления и расчета налогов. Это одно из основных направлений Налогового...
 
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