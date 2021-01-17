200 дворников вышли на уборку снега в Бресте

Источник материала: БT

Настоящая зима пришла в Беларусь. Морозов и сугробов дождались и жители южного региона. По словам синоптиков, начало января в Бресте выдалось самым снежным за несколько последних лет. Для детей - это радость. А для коммунальщиков - работа. На расчистку улиц вышли 200 дворников и около 30 единиц техники. Службы работают в круглосуточном режиме.

Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник": "Обрабатываем в первую очередь мосты, путепроводы, маршруты, где первая линия - где идут улицы с движением общественного транспорта, убираем тротуары, пешеходные связи. В случае аномальных погодных условий нам помогут порядка 25 организаций города".

Молодежь помогает расчищать снег

Помочь коммунальным службам вызвалась и молодежь. Студенты и школьники взялись за лопаты, чтобы расчистить дворы одиноко проживающих пожилых людей.