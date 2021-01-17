Молодежь готовится к Всебелорусскому народному собранию

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140 молодых людей представят Белорусский республиканский союз молодежи на Всебелорусском народном собрании. Это студенты, рабочие, ученые, инженеры, аграрии и айтишники. Есть победители республиканских и международных конкурсов. К слову, на народное вече нынешнее поколение пойдет с конкретными предложениями. Большинство из них молодые люди выработали на диалоговых площадках, которые проходили по всей стране. Об этом в эфире "Панорамы" нам рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк .

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Сегодня молодежь интересуют важные вопросы, которые их касаются. Это и первое рабочее место, условия труда, возможное жилье для молодых семей, самообразование, свое дело, в том числе - самые разные направления в части науки, новые идеи с максимальным использованием цифровых и интернет-технологий".

Кроме этого, молодежь выступает за единение нации. При этом БРСМ предлагает учитывать разные мнения для выстраивания конструктивного диалога, который будет направлен на созидание.