К. Курылев: Президентство Трампа - это ложка дегтя в огромной бочке меда американской демократии

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Внутриполитические процессы, сотрясающие американское общество в последние дни, все чаще провоцируют язвительные комментарии. Еще бы, главный «экспортер демократии» столкнулся c недовольством своих же граждан и упреками в нарушении этой самой демократии.





О том, как изменится внешняя политика США после “американского Майдана”, и сможет ли Америка и дальше «насаждать» нам демократические ценности - своим мнением с нашим телеканалом поделился директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.





Трамп настроил против себя политический истеблишмент в США и за их пределами.







Все было сведено к тому. Это и шло в течение всех 4 лет президентства Трампа, что это будет черное пятно, ложка дегтя в огромной бочке меда американской демократии. И сейчас эту ложку дегтя извлекли, и они будут позиционировать, что все будет налажено, и мы это преодолели к счастью. И я не думаю, что какие-либо изменения в этом контексте будут.



