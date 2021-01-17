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К. Курылев: Президентство Трампа - это ложка дегтя в огромной бочке меда американской демократии

17.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внутриполитические процессы, сотрясающие американское общество в последние дни, все чаще провоцируют язвительные комментарии. Еще бы, главный «экспортер демократии» столкнулся c недовольством своих же граждан и упреками в нарушении этой самой демократии.

О том, как изменится внешняя политика США после “американского Майдана”, и сможет ли Америка и дальше «насаждать» нам демократические ценности - своим мнением с нашим телеканалом поделился директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.

Константин Курылев, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН (Россия): "Тут несколько обстоятельств. Первое, с кем эти события ассоциируются, ассоциируются с Трампом. Трамп рассорился практически со всеми.
Трамп настроил против себя политический истеблишмент в США и за их пределами.

Все было сведено к тому. Это и шло в течение всех 4 лет президентства Трампа, что это будет черное пятно, ложка дегтя в огромной бочке меда американской демократии. И сейчас эту ложку дегтя извлекли, и они будут позиционировать, что все будет налажено, и мы это преодолели к счастью. И я не думаю, что какие-либо изменения в этом контексте будут.

Наш регион - это один из ключевых, если не самый ключевой регион с точки зрения геополитики - Евразия. Кто бы ни был там у власти, он не может позволить себе игнорировать этот регион, и уже не только с учетом того, что здесь Россия может что-то предпринять, еще стоит учитывать китайский фактор. Поэтому я совсем не уверен, что они дадут спокойно региону развиваться, будут использовать, как и ранее, возможности по дестабилизации ситуации, особенно в Украине, с учетом тех связей Байдена с Украиной".


 
 
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Внутриполитические процессы, сотрясающие американское общество в последние дни, все чаще провоцируют язвительные комментарии. Еще бы, главный «экспортер...
 
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