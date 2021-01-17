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Жители Пинского района, чтобы новый урожай был богатым, пытаются еще и задобрить Козу. Традицию щедровать сохраняют в деревне Пинковичи. Ряженые с колядными песнями обходят дома. За щедрые пожелания здоровья, достатка и любви они получают самые вкусные домашние угощения. Главная задача для каждой хлебосольной хозяйки - угодить привередливой Козе. Ведь, по поверью, от ее настроения зависел весь будущий урожай. Сохранить традиционные аутентичные напевы, стихи и присказки на местном диалекте сегодня помогают старожилы.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задобрить Козу. Старинный обычай колядок сохраняют в Пинском районе Жители Пинского района, чтобы новый урожай был богатым, пытаются еще и задобрить Козу. Традицию щедровать сохраняют в деревне Пинковичи. Ряженые с колядными...

Песни, присказки и костюмы собирают в Доме культуры. А устраивать театрализованные представления помогает местная молодежь.