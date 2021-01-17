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63-летней Елене Гнаук предъявили обвинение по уголовному делу о «беспорядках» на «водометном перекрестке»

17.01.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительнице деревни Ткачи Пружанского района, 63-летней Елене Гнаук, которая неоднократно задерживалась в Бресте за участие в акциях протеста и получала за это штрафы и сутки, предъявили обвинение по уголовному делу о массовых беспорядках на «водометном перекрестке». Об этом сообщает «Брестская газета».


Фото: TUT.BY

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года в Бресте: масштабная акция протеста в тот день закончилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, Елена Гнаук «в группе с иными лицами умышленно приняла активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций».

Согласно документу, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

 
Теги: Брест
 
 
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Жительница деревни Ткачи Пружанского района 63-летняя Елена Гнаук неоднократно задерживалась в Бресте за участие в акциях протеста и получала за это штрафы и...
 
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