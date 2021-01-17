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Пробежки, рыбалка и катание с горки. Фотоистория о том, как экстремальный «минус» не испугал белорусов
17.01.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные преподнесли белорусам очередной погодный сюрприз. Мягкая и бесснежная зима в канун Крещения «удивила» минус двадцатью градусами по Цельсию. Таких морозов привыкшая к европейской зиме Беларусь не ожидала.
Вопреки холоду, по домам особо никто не прятался, хотя и аншлага в рабочую субботу и воскресенье на улицах не было. Соскучившиеся по снегу, солнцу и морозу люди катались с горки, занимались подледной рыбалкой, гуляли по городу. Фотокорреспонденты TUT.BY посмотрели, как проходят экстремально холодные для нас выходные в Минске, за городом и в Новогрудке.
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Пробежки, рыбалка и катание с горки. Фотоистория о том, как экстремальный «минус» не испугал белорусов
Соскучившиеся по снегу, солнцу и морозу люди катались с горки, занимались подледной рыбалкой, гуляли по городу.
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