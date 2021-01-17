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В Гродно на Советской задержали четверых. Среди них - известный бизнесмен
17.01.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на Советской задержали четверых человек, сообщает «Белсат». По информации журналистов, среди задержанных — генеральный директор СООО «Квинфуд» Валерий Загорский.
Теперь бизнесмен и меценат находится в Ленинском РОВД Гродно.
По информации «Белсата», Загорского забрали за «неправильную» маску на лице — на ней было изображение «Погони».
«Квинфуд» выпускает мясные консервы под известной в Беларуси и за рубежом маркой «Гродфуд» — тушенку, паштеты, мясные каши.
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По информации журналистов, среди задержанных - генеральный директор СООО «Квинфуд» Валерий Загорский.
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