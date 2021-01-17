В Гродно на Советской задержали четверых. Среди них - известный бизнесмен

Источник материала: Tut.by

В Гродно на Советской задержали четверых человек, сообщает «Белсат». По информации журналистов, среди задержанных — генеральный директор СООО «Квинфуд» Валерий Загорский.



Фото носит иллюстративный характер. TUT.BY

Теперь бизнесмен и меценат находится в Ленинском РОВД Гродно.

По информации «Белсата», Загорского забрали за «неправильную» маску на лице — на ней было изображение «Погони».

«Квинфуд» выпускает мясные консервы под известной в Беларуси и за рубежом маркой «Гродфуд» — тушенку, паштеты, мясные каши.