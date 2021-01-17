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Что будет с «текстильщиками» и где построят Дворец игровых видов спорта? Какая судьба ждет дворцы Гродно

17.01.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что будет с «текстильщиками» и где построят Дворец игровых видов спорта? Мэр города Мечислав Гой рассказал «Вечернему Гродно», что в этом году будет с городскими «дворцами».


Фото: скрин видео

Так, в здании бывшего Дворца культуры текстильщиков по завершении ремонта планировали разместить экспозицию отдела природы и отдела истории края Гродненского государственного историко-археологического музея. Однако от гродненцев стали поступать другие предложения, как использовать площади. Пока окончательное решение не принято.

Оптимальные проектные решения с учетом современных требований и норм ищут для строительства будущего Дворца игровых видов спорта. Он расположится в районе улицы Солы, напротив городской больницы № 4.

Почти готов принять первых посетителей теннисный комплекс на улице Горького.

 
Теги: Гродно
 
 
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