Польские пограничники в поезде с удобрениями из Беларуси нашли 8 тысяч пачек сигарет

Источник материала: Tut.by

Об очередной крупной контрабанде сигарет, задержанной в ПП «Кузница», сообщают польские пограничники. В товарном поезде, следовавшем из Беларуси с удобрениями, нелегально перевозили 8 тыс. пачек сигарет, сообщает isokolka.eu .





Офицеры на железнодорожном пограничном переходе в Кузнице обнаружили 8000 пачек нелегальных сигарет при досмотре грузового поезда, следовавшего из Беларуси. Удалось обнаружить контрабанду в том числе благодаря использованию рентгеновского сканера, который после сканирования всего поезда показал, что в одном из вагонов, перевозящих удобрения, был спрятан дополнительный незаконный груз. Об этом рассказал пресс-секретарь KAS Podlasie, старший инспектор Мацей Чарнецкий.





В Польше незаконный груз оценили в 200 тыс. злотых — это более 50 тыс. долларов.

По делу о контрабанде возбуждено дело.