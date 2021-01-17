Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Примерно 62% жителей Вильнюса уже забрали бесплатные таблетки с йодом, выдача которых была организована на случай "аварии на БелАЭС", об этом сообщила пресс-служба властей города.

Препарат предназначен для защиты щитовидной железы от воздействия радиоактивного йода, его предписано принимать только по инструкции и в случае необходимости. Выдачу таблеток планировали закончить в ноябре прошлого года, однако ее продлили ранее продлили до конца января 2021-го.

Тем жителям города, которые еще не получили таблетки или кто до 2021 года поменял место жительства в столице, власти посоветовали поторопиться забрать препараты до конца месяца.

В медучреждения по этому поводу обращаться не нужно – электронные рецепты выдаются автоматически. В аптеке для получения препарата нужно удостоверение личности. Вместе с таблетками выдается инструкция по применению на четырех языках, включая русский.

Строительство БелАЭС с самого начала было раскритиковано официальным Вильнюсом, несмотря на то, что объект прошел все необходимые проверки, в том числе и МАГАТЭ. Международные эксперты подтвердили безопасность атомной станции.

Литве удалось убедить Латвию отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС, но Рига при этом может торговать электричеством с третьими странами, используя латвийско-российское соединение. В Минэнерго Беларуси ранее заявили, что Вильнюс вместо диалога "раздувает угрозу БелАЭС для Европы" и при этом активно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках.

Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны. Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что стране нужна еще одна такая станция.

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