В Минске состоялся крещенский забег при минус 20°С

Источник материала: БT

Не побоялись мороза и любители здорового образа жизни. Более 150 человек приняли участие в первом крещенском забеге 2021. Они преодолели одну из двух трейловых дистанций на выбор: 5 и 20 километров при минус 20 градусах. Организовала мероприятие Белорусская федерация легкой атлетики. Особенностью забега стали, конечно, непростые климатические условия, к которым необходимо было готовиться заранее. Некоторые и вовсе совершили локальный подвиг, выйдя на дистанцию с голым торсом.

Таким образом, крещенский забег дал старт сезону ЗОЖ в Беларуси. В конце февраля запланирована экстремальная гонка на стадионе "Динамо". А в марте состоится традиционный Beauty Run.