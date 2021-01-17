Митрополит Филарет похоронен на территории монастыря в Жировичах

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К сожалению, на этой неделе было место и печальным событиям. Не стало почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Митрополита Филарета. Он умер в возрасте 85 лет. Потомственный дворянин в духовном одеянии. Он прошел все ступени церковного служения: от семинариста до архипастыря. Возглавлял и курировал духовные школы, выступал в роли дипломата - должность руководителя внешнецерковных сношений это как пост министра иностранных дел в светской иерархии.

Богослов, ставший Героем Беларуси, единственный из всех церковных иерархов. Депутат, который везде появлялся лишь в облачении священника. Монах, любивший белые розы. Их тысячами несли люди на прощание с Владыкой. Согласно завещанию, составленному Филаретом еще в 2012 году, отпевание проходило в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, а похоронен Экзарх на территории монастыря в Жировичах. Елена Бормотова о жизни архипастыря и его последнем пути.

"Филарет Милостивый" - одна из центральных икон Троицкого храма на Шабаловке в Москве. Возле нее чаще всего можно заметить настоятеля прихода - отца Георгия Вахромеева, племянника почетного Митрополита Филарета. Еще неделю назад он молил у покровителя Владыки о здоровье своего дяди, сейчас ставит свечи об упокоении.

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета: "Он не зря милостивый Филарет. Вся наша жизнь буквально благодаря его милостям к нам, к племянникам. Детей своих-то нет".

В 90-х священники Вахромеевы восстанавливали этот храм, как столетия назад ярославские купцы возрождали культовые здания Ярославля, за что от российского императора роду Вахромеевых было даровано дворянство. И ведь невозможно было тогда предсказать, что несколько поколений семьи будут носить священнические одежды.

Диакон Николай Вахромеев, внучатый племянник почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета: "Когда я уже решился на путь поступать в семинарию, уже тогда Владыка по-особому смотрел в мою сторону. Всегда чувствовалась эта поддержка даже на расстоянии".

Здесь множество икон, написанных иконописцами с фамилией Вахромеев - сыном и внуком сестры Филарета. Они также носят фамилию Экзарха.

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета: "Так как Владыка - монах, не женатый, жалко было терять эту знаменитую фамилию. На семейном совете решили оставить нам всем фамилию матери".

Старинные образа - дар Митрополита Филарета. Он приезжал на юбилей племянника и служил литургии. Москва для него родной город. Он здесь родился, в церкви Георгия Нисского на Большой Полянке будущего иерарха крестили. И по наставлению крестной матери выпускник школы Кирилл Вахромеев поступает в Московскую семинарию. Затем была духовная академия. Выпускался он уже иеродьяконом Филаретом. Старинная семейная икона, которой мать Владыки молилась, прося для сына сил в деле возрождения православной веры.

Мария Нецветаева, заведующая церковно-историческим музеем Белорусской православной церкви: "Он понимал, что каждый шаг, сделанный в его жизни на служение церкви, он сделал благодаря родителям. Пусть он уже и взрослый, самостоятельный, но их участие для него было таким неразрывным, естественным, живым".

Филарет прошел все ступени церковного служения. Ректор духовной академии, руководитель различных епархий, глава отдела внешнецерковных сношений (это министр иностранных дел в госслужбе). Дипломатический опыт и авторитет помогал ему в деле возрождения духовной жизни. Впервые при Владыке церковь стала сотрудничать с государством.

Привычным становится общение президента и Митрополита. Вместе обсуждали вопросы возрождения и строительства сакральных зданий. Часто их можно было увидеть и на церковных службах.

Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии, однокурсник Митрополита Филарета: "Для него очень характерна простота в отношении с людьми и дружелюбность, доступность. И конечно, это создавало обаяние вокруг его личности".

В 1978 году его направляют в Беларусь. Это время, когда в Минске действовало только 2 храма, а по всей стране 370 приходов. Сегодня только в столице порядка 50 церквей, в стране насчитывается более 1600. Он создал экзархат и митрополию всего из одной епархии.

Несколько дней Беларусь скорбела о человеке, который стал олицетворением эпохи Ренессанса для православной церкви страны. В Свято-Духов собор, где проходило отпевание Экзарха, приходили тысячи людей, чтобы в последний раз принести своему архипастырю так любимые им белые розы.

Протоиерей Владимир Уваров, ключарь Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "В тот момент, когда мы узнали, что Владыка преставился, это как потерять что-то самое-самое драгоценное, как своих родителей. Для нас это скорбь и прежде с тем надежда на то, что Господь его примет к себе, в свои райские обители".

В последний путь Экзарха провожали в Жировичах. Насельники монастыря читали Евангелие. Архиереи страны провели литургию. Служили в белых одеждах - это цвет чистоты и безгрешности. Цвет херувимов. У Беларуси появился еще один ангел-хранитель.

Жировичи для Филарета были местом его духовной силы. Здесь он после десятилетий богоборческих времен возродил семинарию - первую восстановленную на территории Советского Союза. Сам стал преподавать в духовной школе. Для сотен священников он стал учителем.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "В 1992 году, когда готовился поступать в духовную семинарию, я попал к Владыке Митрополиту на прием, и первое мое впечатление было такое: захожу в кабинет к Владыке, он приглашает присесть. Меня удивило, что он садится за стол наравне со мной. Напротив меня, простого студента, и наравне беседует".

Сорок лет назад Филарет спасал Жировичский монастырь от закрытия. Он был единственным действующим в Беларуси. И его ликвидация означала бы разлом тысячелетней истории. Экзарх смог сохранить древнюю обитель, которая, по завещанию Почетного Экзарха, стала местом покоя архипастыря.

В Свято-Успенском монастыре у Филарета были свои покои. Они располагались на втором этаже братского корпуса между Явленским и Крестовоздвиженским храмами. Здесь же были гостевые комнаты и кабинеты для работы. Четыре крайних окна - апартаменты Владыки. И здесь очень часто до утра горел свет. Филарет работал. Иногда люди, которые его окружали, шли на крайние меры - отключали электричество, чтобы Митрополит смог отдохнул хотя бы несколько часов.

Сейчас он ушел на вечный покой. Под звук колоколов и песнопения гроб с Почетным Экзархом на руках несли до места погребения. Священники, епископы, монахи, верующие. В траурной процессии сотни людей.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: "Человек выбрал для себя путь служения Богу, путь монаха, и он ни разу не отошел от канона. Он был примером искреннего служения, подвижничества, бессребреничества".

Короткая лития у Явленского храма, где не раз служил Филарет. Единственного в Беларуси, где алтарь - это камень, на котором была явлена Жировичская икона Божьей Матери, к которой в каждый свой приезд в обитель поклонялся Митрополит.

Духовенство страны исполнило последнюю волю архипастыря. Согласно завещанию, составленному Филаретом еще в 2012 году, он похоронен за алтарем Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря, который символизирует место крестных страданий Спасителя - Голгофу. Это самая высокая точка обители. Здесь расположено малое братское кладбище - своеобразная надгробная летопись духовного центра, в которую вписана еще одна горькая страница.