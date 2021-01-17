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Эксперты продолжают обсуждать новые кодексы по вопросам административной ответственности

17.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Напомним, изменения в законодательство подготовлены по поручению главы государства. Нововведения прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке была привлечена межведомственная комиссия. На неделе кодексы подписал глава государства.

Наряду с либерализацией законодательства в кодексе есть и моменты, которые заставят некоторых белорусов иначе взглянуть, к примеру, на нарушение общественного порядка. Так, размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий повышен до 2 900 рублей. Это стоит взять на заметку тем, кому нравятся революции.

Почти столько же придется заплатить и за неповиновение должностному лицу при исполнении либо за его оскорбление. При этом увеличена продолжительность административного ареста за повторное участие в протестных акциях с 15 до 30 суток.

Из Административного кодекса исчезнет 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Также уменьшен либо вообще исключен нижний предел санкций в целом ряде административных правонарушений, также снижены верхние границы наказаний в отдельных статьях.

То есть изменения в КоАП - это в основном его либерализация. К слову, если у человека не найдется денег заплатить штраф, в тюрьму его сажать никто не станет. В таком случае предложат поучаствовать в общественных работах.

 
 
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Напомним, изменения в законодательство подготовлены по поручению главы государства. Нововведения прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке была...
 
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