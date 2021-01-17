"Беларусь: 20 лет в цифрах". Медицина

Источник материала: БT

За 20 лет белорусская медицина преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях международный сертификат получило одно из отделений РНПЦ онкологии. А это признание нашей клиники европейским центром хирургии.

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