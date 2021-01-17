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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Медицина
17.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За 20 лет белорусская медицина преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях международный сертификат получило одно из отделений РНПЦ онкологии. А это признание нашей клиники европейским центром хирургии.
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За 20 лет белорусская медицина преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях международный сертификат...
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