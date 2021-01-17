ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены

17.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дискредитация конструктивных решений, очернение власти и расшатывание общества, конечно, на одном энтузиазме не делается. Но на всех грантоедов денег в западном кошельке откровенно не хватает. По полочкам финансовые нюансы всю неделю раскладывали наши коллеги с телеканала ОНТ. Целая серия репортажей и факты, которые говорят сами за себя.

Вот лишь один пример, который говорит о полном разладе и непонимании в штабе движения "Страна для жизни". Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря, разводом наших граждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общения с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены.

Об этом и многом другом рассказали коллеги. Мы приведем фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской - бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман. Внимательно послушайте и сделайте выводы сами.

Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные" создатели "Страны для жизни"? Все факты в рубрике "Будет дополнено". Посмотрите. Это интересно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дискредитация конструктивных решений, очернение власти и расшатывание общества, конечно, на одном энтузиазме не делается. Но на всех грантоедов денег в западном...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как решения ВНС разных лет повлияли на жизнь белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by