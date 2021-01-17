Источник материала: БT

Дискредитация конструктивных решений, очернение власти и расшатывание общества, конечно, на одном энтузиазме не делается. Но на всех грантоедов денег в западном кошельке откровенно не хватает. По полочкам финансовые нюансы всю неделю раскладывали наши коллеги с телеканала ОНТ. Целая серия репортажей и факты, которые говорят сами за себя.

Вот лишь один пример, который говорит о полном разладе и непонимании в штабе движения "Страна для жизни". Объединение, которое обещало белорусам в интернете "новую Беларусь", оказалось очередным способом заработка для особо ушлых, проще говоря, разводом наших граждан. Так, 8 декабря на электронную почту пресс-секретаря Тихановской было отправлено письмо, подготовленное активистами этого объединения, мол, достучаться до самопровозглашенного лидера не могут. Окружение Светланы блокирует любые каналы общения с теми, кто остался в Беларуси. И те, кто поверил в идеалы "Страны для жизни", теперь просто брошены.

Об этом и многом другом рассказали коллеги. Мы приведем фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской - бухгалтера Марины Дубровской и активиста Юлии Бесман. Внимательно послушайте и сделайте выводы сами.

Как отмывали деньги через фонды солидарности? Кому и о чем еще врали "невероятные" создатели "Страны для жизни"? Все факты в рубрике "Будет дополнено". Посмотрите. Это интересно.