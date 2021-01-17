Как решения ВНС разных лет повлияли на жизнь белорусов

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Всего на форум заявлены 2 700 делегатов и приглашенных. Из них чуть больше трети - представительницы прекрасного пола. Много молодежи - шести процентам участников нет и 30. А основной состав делегатов находится, можно сказать, в золотом возрасте - от 41 до 50 лет.

А если посмотреть по роду деятельности, получается весьма широкий срез общества. Это представители промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций, агропромышленного комплекса, социально-культурной сферы, а также СМИ. Немало госуправленцев, силовиков, студентов, учащихся и пенсионеров.

Уже понятны и контуры главных тем, которые обсудят делегаты. В первую очередь, программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. В масштабном народном диалоге и многие другие вопросы: оргкомитет народного вече получил около 17 тысяч предложений. А еще каждый может прислать свои идеи на специальный сайт vsebel.by. Там предложения аккумулируются. И это тоже хороший показатель того, что волнует людей: далеко не только политические темы, но и медицина, налогообложение, благоустройство, социальная поддержка.

Как решения ВНС разных лет в части социальной политики повлияли на жизнь белорусов? Расскажет наш обозреватель Алеся Высоцкая.

Государство для народа и политика, в центре которой - человек. Красная нить выступлений белорусского лидера в разные годы на Всебелорусском народном собрании - Беларусь сохранит социальную направленность, как бы ни было порой трудно.

Социально-политический курс

Каждые пять лет, начиная с первого народного вече, вызовы, с которыми сталкивалась Беларусь, были разными. Но позади и мировые кризисы, и гриппозные пандемии, и в самом начале непростое становление экономики в суверенном государстве. Курс, как и было определено народом, остался по сей день именно социально-политическим.

Успехи промышленности, рост экспорта, внедрение инноваций в производство для повышения конкурентоспособности наших товаров - задачи ВНС разных лет. Это все для того, чтобы государство имело возможность активно вкладываться в то, что создает комфорт и качество нашей жизни. Строить школы и детские сады, оснащать больницы, создавать научно-практические центры с оборудованием и главное – специалистами высокого класса. И уделять внимание не только крупным городам, но и селу. А еще поддерживать всех, кто в этом остро нуждается.

На столе у парламентария Людмилы Кананович книга о Молодечненском районе. Признается: стала фактически для нее талисманом, регион родной. В свое время на Всебелорусском народном собрании его и представляла. И депутат отмечает, какую гордость испытала за земляков, которые имели возможность выразить свою точку зрения о главном для страны.

Социальный блок - обязательная часть форума. Развитие медицины, повышение рождаемости и продолжительности жизни, охрана здоровья. - направлений много, включая социальную защиту населения. На народных вече каждые пять лет белорусы разных профессий, жизненного статуса, чинов и званий определяли векторы, которым далее уделялось первоочередное внимание.

Систему социальной поддержки делегат предыдущих Всебелорусских народных собраний Ольга Петрашова называет уникальной. Действительно, мало кто задумывается, что в Беларуси выплачиваются 11 видов различных пособий.

Материнский капитал досрочно

Белорусские мамы имеют возможность, находясь в декретном отпуске, дистанционно трудиться, не теряя при этом пособия. Использовать досрочно материнский капитал. Таким правом воспользовалась уже треть многодетных семей. И рост семей, где детских голосов более трех, не может быть показателем неверно выбранного пути.

Минувшие пять лет для Беларуси также не были простыми, но удалось сделать немало. И если речь о медицине, то технологии пришли не только в города. Преобразились и районные больницы.

Появление стратегии активного долголетия - 2030 - тоже один из результатов Всебелорусского народного собрания. Ключевые моменты: увеличение трудового долголетия, укрепление здоровья, создание инфрастуктуры - универсальной среды, комфортной для всех возрастов и состояния здоровья.

Белорусских граждан должно становиться больше. Мы будем мерами господдержки способствовать росту рождаемости - решено в 2010-м. Оснащение перинатальных центров снизило уровень младенческой смертности.

Введение родительского капитала в свое время стимулировало появление в семьях третьих и четвертых детей. Сегодня эксперты думают, как придать смелости семьям на рождение второго ребенка. Как усовершенствовать систему образования и рынок труда.

Право народа решать свою судьбу

Все, что имеем, не подарок, упавший с неба и даже не результат сырьевого экспорта. Это все мы сделали сами и вместе.

Белорусский социально-политический курс не раз доказал эффективность. И где-то в душе это понимают оппоненты власти. Благодаря собственной модели развития Беларуси удалось спасти страну от кризисов и с честью противостоять последствиям, которые испытали многие страны. И примеров таких кризисов немало и в истории, и сегодня.

Главное - это право народа самому решать судьбу. И этим правом белорусы воспользуются в феврале на Всебелорусском народном собрании.