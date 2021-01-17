Олимпийскую медаль в скейтбординге, роллерном спорте, брейк-дансе или скалолазании можно завоевать уже в ближайшее десятилетие

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Поколение тиктокеров уже представляет из себя настолько большую творческую аудиторию, что на это обратили внимание и в Международном олимпийском комитете. Поэтому высокие спортивные чиновники решили радикально омолодить программу главных Игр четырехлетия, по крайней мере, летних. И привлечь в ряды телезрителей более юных поклонников спорта.

Таким образом уже в ближайшее десятилетие можно стать олимпийским чемпионом о брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и даже скейтбордингу. Кроме того, проясняются олимпийские перспективы и у роллер-спорта. Тему этого репортажа изначально предложил наш спортивный обозреватель Андрей Козлов и собирался его сделать. Но с самого начала что-то пошло не так… Смотрим.

У мальчика по имени Федя куда больше шансов взять олимпийскую медаль в скейтбординге, роллерном спорте, брейк-дансе и скалолазании (о них и пойдет наша речь), чем у владельца голоса за кадром.

Скейтбординг

Вид спорта вошел в программу Олимпиады-2020, которая перенесена на лето 2021 года. Планировалось разыграть 4 комплекта наград в двух дисциплинах - парк и стрит. Среди мужчин и женщин.









Брейк-данс

Танцевальная уличная культура, которая появилась в США в 1970-х годах, а в Беларуси развивается с 1980-х. Брейк-данс включен в программу летних Олимпийских игр - 2024 в Париже. Впервые был представлен под эгидой МОК на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Скалолазание

Наравне с серфингом и скейтбордингом скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио. В олимпийских соревнования по спортивному скалолазанию могут принять участие 40 спортсменов (20 мужчин и 20 женщин), которые разыграют два комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем четырьмя спортсменами (2 мужчины и 2 женщины).