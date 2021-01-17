Интервью с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко

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Работа белорусской экономики в прошлом году, когда некоторые предприятия сталкивались с трудностями из-за пандемии, существенно не сказалась на налоговых поступлениях в казну. Более того, отчисления во втором полугодии даже выросли по сравнению с первым, отмечают в профильном министерстве.

К тому же в непростой год открылись новые субъекты хозяйствования. Многим из них в этом году придется учитывать новации Налогового кодекса, который как раз вступил в силу с января. Для некоторых категорий ставки выросли. Но министр Сергей Наливайко заверил нашего корреспондента Светлану Лукьянюк: общая налоговая нагрузка в 2021 году не увеличится. И новых налогов не появится в ближайшее время. Основное внимание - созданию комфортных условий для работы с клиентами через электронные сервисы.