Делегаты ВНС начали подвергаться информационным атакам

Источник материала: БT

Всебелорусское народное собрание и его делегаты уже (ожидаемо) начали подвергаться информационным атакам. Вообще фейковые новости сегодня стали глобальной угрозой, большой вопрос: как им противостоять, как не дать задурманить себе голову? Делегатам форума угрожают уголовным преследованием и попаданием в санкционные списки. Причем угрозы исходят от тех, кто в последнее время громко кричал о необходимости перемен.

Вот только садиться за стол переговоров беглые оппозиционеры не намерены, им нужна протестная улица, в которой они сами, кстати, не участвуют. О паутине фейковых новостей в следующем сюжете.

Чем ближе дата Всебелорусского народного собрания, тем большим информационным атакам оно подвергается. Причем со стороны тех, кто на протяжении последнего полугода как раз топил за перемены и необходимость услышать голос каждого. Нужны ли перемены бежавшим оппозиционерам?

Елена Живоглот, координатор Народного антикризисного управления: "Мы взяли, наверно, такую цель, может, громко сказано, - сорвать ВНС. Под сорвать мы называем препятствовать утверждению, вынесению решений действительно важных и значимых для Беларуси... Перед тем как прийти на это собрание, хотелось бы, чтобы все понимали, что их участие уже в этом собрании, когда мы не знаем, какое решение будет вынесено по итогам собрания, грозит им быть соучастниками преступления".

Делегатам народного вече сегодня угрожают санкциями со стороны Евросоюза. Якобы само собрание незаконно, участвуют в нем либо депутаты, либо те, чьего согласия и вовсе не спрашивали. Сама же оппозиция садиться за стол переговоров ради белорусского народа и решать проблемы в реальном ключе не намерена. У нее другие цели.









"Дискредитация должна быть определенно. Да, стоит приказ - его надо выполнить и ни в коем случае не участвовать. Поскольку, еще раз говорю, наше втягивание легимитизирует и последствия. Мы потом тоже будем бегать с бубном вокруг итогов этого Всебелорусского собрания и доказывать, что мы не козлы".

Валерий Цепкало: "Дискредитация - это понятно, да. Тут все в общем-то очевидно. Я там с Лебедько поговорю и определимся в том числе по составу. А с диаспорой зарубежной, мне кажется, это тоже будет хорошо, взять и подключить к этому процессу".

Пока же ждем новых вбросов, разберемся с теми, что уже имеются. На прожарке этой недели - очередные фейки от около СМИшной тусовки и, конечно, блогера, пишущего "мемуары" TUT.BY словно корсиканец Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены. Четыре листа откровений мужа олитвинешейся жены, адресованные работнику портала, в том числе о встрече в СИЗО КГБ с Президентом Александром Лукашенко.

Сергей Тихановский: "Он трижды [на встрече] назвал меня будущим президентом и при этом смотрел на Виктора Бабарико, чтобы воздействовать на него и внести раскол".

Политолог Юрий Воскресенский, который присутствовал на встрече, уличил TUT.BY в распространении заведомо ложной информации. Но замечания тутбаевцы проигнорировали, вероятно, из любви к демократии и свободе слова. Однако разговор с блогером все же состоялся, правда, заочно.







Президент о Тихановском: "Сидели-сидели… Тихановский Сергей (он такой своеобразный парень) говорит: "Александр Григорьевич, а когда Вы меня выпустите?" Я говорю: "А чего ты ко мне обращаешься?"

- "Вы же президент". Говорю: "Нет, Сергей, твой президент в Литве сидит". Ну, его жена, Тихановская. Ну и все начали хохотать, а больше всех Виктор Бабарико".

Юрий Воскресенский, политолог: "Меня шокировало, что читателей портала ставят в такую специфическую позицию, фактически обманывая их. Поэтому я как участник мероприятия круглого стола связался с редакцией и попросил, чтобы они опровергли опубликованную и распространенную ими ложь. Там письмо все насквозь пронизанное ложью, но самое очевидное - это то, что Сергей, по-видимому, поймал комплекс Наполеона Бонапарта и рассказывал, что его президент называл трижды президентом - просто смехотворно".

Кто главный президент в этой семье - муж-блогер или жена-домохозяйка, пока супруги определиться не смогли. Но страну для жизни строить как-то надо, и на котлеты, пусть и приготовленные на литовской сковородке, нужно заработать.

Рецепт правильных котлет

Теперь о рецепте котлет, которыми на завтрак, обед и ужин кормят протестные улицы. Разбор все того же небезызвестного портала, лишенного статуса СМИ за дезинформацию, - чем отличается белорусский протест от американского, почему первых оппо-перо отправляет на якобы мирные баррикады, а на других, заокеанских, рекомендуют надеть кандалы за учиненное беззаконие, терроризм и нападения на сотрудников полиции лет так на 20.

Обратите внимание: это съемка того же портала. На ней подчеркнуто мирный характер акций, где женщины дарят цветы сотрудникам ОМОНа.

"В Беларуси светошумовые гранаты и резиновые пули применялись не против штурмовавших здания или нападающих на милицию с оружием, а против мирно протестующих людей (это право закреплено в Конституции), чему есть множество фото- и видеосвидетельств".

На неделе в Минске задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Ими оказались журналист БелаПАНа Андрей Александров и его сожительница Ирина Злобина. В тайниках 100 тысяч долларов США и евро - гуманитарка из заграницы от фонда BYHELP. По версии следствия, журналист и его сожительница, с августа "занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска".

Экономика фейковых новостей работает по важному правилу: нужно делать ставку на самые ходовые пункты планетарного масштаба. Любовь к демократии, свободе слова, равенству полов и половых принадлежностей, смачно сдобренных соусом борьбы с режимом и милицейским произволом, - все в едином коктейле. Вникать в суть станут единицы. И каждая капля дезинформации, брошенная на мельницу, будет только на пользу борьбе с диктатурой и любви к демократии, далее по прейскуранту.

