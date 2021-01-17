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С чем приедут делегаты на ВНС и кто им доверил представлять свои интересы?

18.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

25 дней остается до начала Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно идет подготовка к форуму. Это настоящая народная форма диалога: люди через своих избранников могут вынести вопросы на республиканский уровень.

Те, кто сегодня выступает против проведения такого собрания, в первую очередь выступают против социальной стабильности и общественного диалога в белорусском обществе. С чем приедут делегаты в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы? Об этом прямо сейчас (видео).

 
 
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25 дней остается до начала Всебелорусского народного собрания. Сейчас активно идет подготовка к форуму. Это настоящая народная форма диалога: люди через своих...
 
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