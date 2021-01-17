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До минус 29 ночью. В Беларуси настоящие крещенские морозы
18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этом году белорусов ждут настоящие крещенские морозы. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ночью будет местами до минус 29, днем в сочельник 17-20 градусов ниже нуля.
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В этом году белорусов ждут настоящие крещенские морозы. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ночью будет местами до минус 29, днем в сочельник...
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