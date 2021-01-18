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Морозы спадут? Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе

18.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Морозы спадут уже к четвергу, а в пятницу будет оттепель, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник днем −14…−16°C. Без осадков, туман.

Во вторник и среду мороз спадет еще больше: в дневные часы −11…−13 °C. Туман.

В четверг днем будет уже около нуля. Снег, возможен дождь.

В пятницу в дневные часы 0…+2 °C. Без осадков, облачно.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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