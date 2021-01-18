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Надоели морозы? На неделе в Гродно снова не по-январски тепло

18.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Морозы отступят — и уже в четверг в Гродно снова будет плюсовая температура. Что нас ждет, рассказывает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник в Гродно еще будет очень холодно: утром до -21°С, днем — 13−15 градусов мороза.

Сохранятся морозы и во вторник: ночью до -19°С, днем — 9−11 градусов со знаком минус.

В среду будет ветрено, наконец пойдет снег — но будет намного комфортнее: до -3°С.

В четверг и пятницу в Гродно будет переменная облачность — и уже плюсовая температура: нас ожидают 0 — +3°С.

К выходным, пока сообщают прогнозы, потепление продолжится.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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