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Надоели морозы? На неделе в Гродно снова не по-январски тепло
18.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Морозы отступят — и уже в четверг в Гродно снова будет плюсовая температура. Что нас ждет,
В понедельник в Гродно еще будет очень холодно: утром до -21°С, днем — 13−15 градусов мороза.
Сохранятся морозы и во вторник: ночью до -19°С, днем — 9−11 градусов со знаком минус.
В среду будет ветрено, наконец пойдет снег — но будет намного комфортнее: до -3°С.
В четверг и пятницу в Гродно будет переменная облачность — и уже плюсовая температура: нас ожидают 0 — +3°С.
К выходным, пока сообщают прогнозы, потепление продолжится.
Хорошей вам недели, друзья!
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