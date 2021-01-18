Старые фото Могилева из альбомов горожан. Посмотрите на этих атлетов и стадион «Спартак» из 1950-х

Источник материала: Tut.by

А вот еще Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева — и какие! На стадионе «Спартак» — красивые молодые люди. Снимки прислал Андрей Осипенко: написал, что это фото его дедушки Олега Даниловича Осипенко, сделаны предположительно в 1955—1960 годах.





Андрей Осипенко говорит, что никакой информации о фото у него нет: ни о том, какой это точно год, ни о том, что за люди на снимке и в чем они соревнуются. Так что если что-то знаете об этом, напишите в комментариях.









Присылайте не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото высылайте на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva. Опубликуем самое любопытное!