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Старые фото Могилева из альбомов горожан. Посмотрите на этих атлетов и стадион «Спартак» из 1950-х
18.01.2021 07:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вот еще Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева — и какие! На стадионе «Спартак» — красивые молодые люди. Снимки прислал Андрей Осипенко: написал, что это фото его дедушки Олега Даниловича Осипенко, сделаны предположительно в 1955—1960 годах.
Андрей Осипенко говорит, что никакой информации о фото у него нет: ни о том, какой это точно год, ни о том, что за люди на снимке и в чем они соревнуются. Так что если что-то знаете об этом, напишите в комментариях.
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