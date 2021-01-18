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Еще три дня крепкого мороза - и почти тепло. Какой будет погода в Могилеве на неделе

18.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы все эти дни задаетесь вопросом, когда же станет хоть немного теплее, отвечаем: в четверг. Первая половина недели в Могилеве все еще будет морозной, а уже в четверг вместе с метелью придет ну очень заметное повышение температуры воздуха — до нуля градусов. По предварительным данным pogoda.by, в выходные также ожидается около нуля.


Фото:Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня, 18 января, будет как в стихотворении Александра Пушкина: мороз и солнце. Температура воздуха днем будет около -17 °С, утром и вечером — до -23 °С.

Во вторник небо затянет облаками, днем будет −13…−15 °С, утром и вечером — около -20 °С.

В среду, 20 января, снова будет солнечно. Утром еще будет крепкий мороз — около -20 °С, а потом начнется потепление: днем и вечером прогнозируют в районе -12 °С.

В четверг поднимется ветер, весь день прогнозируют метель. И если утром еще будет −11…−13 °С, то днем и вечером будет уже около нуля.

В пятницу, 22 января, ветер утихнет и снегопад прекратится, но небо останется серым. И на термометре будет 0…+2 °С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первая половина недели будет солнечной, середина - снежной, а потом - серость.
 
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