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От -18°С в понедельник до +3°С в среду. Все о погоде в Бресте на этой неделе
18.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе погода в Бресте будет контрастной. В понедельник усилятся морозы, а в среду придет потепление. Об этом предупреждает
В понедельник будет ясно и без осадков. Утром морозы до -18°С. Днем будет облачно с прояснениями и -14°С.
Во вторник морозы немного отступят. Утром будет -11°С, а днем ожидается -10°С и кратковременный снег.
В среду утром возможны метели. Во второй половине дня воздух прогреется до +2°С, придут дожди.
В четверг и пятницу будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +3°С.
Хорошей недели, друзья!
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На этой неделе погода в Бресте будет контрастной. В понедельник усилятся морозы, а в среду придет потепление.
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