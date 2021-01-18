От -18°С в понедельник до +3°С в среду. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода в Бресте будет контрастной. В понедельник усилятся морозы, а в среду придет потепление. Об этом предупреждает pogoda.by .



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В понедельник будет ясно и без осадков. Утром морозы до -18°С. Днем будет облачно с прояснениями и -14°С.

Во вторник морозы немного отступят. Утром будет -11°С, а днем ожидается -10°С и кратковременный снег.

В среду утром возможны метели. Во второй половине дня воздух прогреется до +2°С, придут дожди.

В четверг и пятницу будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +3°С.

Хорошей недели, друзья!

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