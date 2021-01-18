Крещение. Рассказываем, где окунуться в Гродно и окрестностях

Источник материала: Tut.by

На Гродненщине для праздника Крещения спасатели оборудуют порядка десяти купелей, где можно будет безопасно и под присмотром специалистов окунуться, сообщает «Гродненская правда». С 19.00 18 января до 9.00 20 января там будет организовано круглосуточное дежурство.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Купание во время Крещения будет организовано в зоне действия спасательных станций Юбилейная, Озеры, Лида, Зельва и Мосты, а также при спасательных постах Щучин и Свислочь. Там будут находиться сотрудники ОСВОДа, МЧС, МВД и врачи скорой. Перед началом обряда купели по традиции осветят священники.

При оборудовании мест для окунания специалисты будут строго придерживаться определенных требований. Купели расположат вдали от источников загрязнения, тщательно проверят дно на посторонние предметы, установят ограждение на суше и под водой. Глубина купели — 1,2−1,8 метра. Это позволит безопасно пройти обряд как детям, так и взрослым.

Вблизи купели оборудуют спасательный пост, оснащенный необходимым снаряжением, места для переодевания и обогрева.

В Гродно окунуться в крещенскую воду можно будет на озере Юбилейном. По традиции массовое купание пройдет здесь 19 января с 13.00 до 15.00. Ожидается порядка трех тысяч человек.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Специалисты советуют заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически. Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть.

То, что можно сделать прямо перед погружением в холодную воду, это физические разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимизирован.

По словам работников ОСВОДа, многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т.д. Рекомендация здесь одна: подходить к купели в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям.