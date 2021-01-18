В Беларуси за сутки зарегистрировано 207 гололедных и холодовых травм

Источник материала: Tut.by

Всего в стране с 1 по 17 января от гололедных и холодовых травм пострадали 2442 человека. Из них 2166 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, а 276 — были госпитализированы. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 207 таких травм, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





В Брестской области обратились за медицинской помощью 223 человека (за сутки 38). Холодовые травмы диагностированы у 16 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные — у 207 (за сутки 33) пострадавших. В больницы госпитализированы 32 человека (за сутки — 3).

В Витебской области зарегистрированы — 487 пациентов (за сутки 23). Холодовые травмы диагностированы у 13 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные — у 474 (за сутки 18) пострадавших. В больницы госпитализированы 37 человек (за сутки — 6).

В Гомельской области зарегистрированы — 192 пациента (за сутки 27). Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов (за сутки никто не обратился), гололедные — у 183 (за сутки 27) пострадавших. В больницы госпитализированы 18 человек (за сутки — нет пострадавших).

В Гродненской области зарегистрированы — 343 пациента (за сутки 47). Холодовые травмы диагностированы у 20 пациентов (за сутки 5 пострадавших), гололедные — у 323 (за сутки 42) пострадавших. В больницы госпитализированы 62 человека (за сутки — 9 пострадавших).

В Могилевской области зарегистрированы — 548 пациентов (за сутки 30). Холодовые травмы диагностированы у 16 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные — у 532 (за сутки 25) пострадавших. В больницы госпитализированы 67 человек (за сутки — 6).

В Минской области зарегистрированы 305 пациентов (за сутки 16). Холодовые травмы диагностированы у 8 пациентов (за сутки 5 человек), гололедные — у 297 (за сутки 11) пострадавших. В больницы госпитализированы 31 человек (за сутки — 5).

В Минске зарегистрированы — 344 пациента (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 19 пациентов (за сутки 13 человек), гололедные — у 325 (за сутки 13) пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек (за сутки — 8).

В Минздраве напоминают, что в случае получения таких травм необходимо обратиться в ближайший травмпункт.