До Крещения морозы, а потом - весна. Какой будет погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе нас ждут метеорологические контрасты: до среды — суровые крещенские морозы, а затем — почти весна, сообщает pogoda.by.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Итак, в понедельник и вторник днем пасмурно и -15°С.

А вот в среду уже минус 10 °C и ясно.

В четверг днем — ноль, мокрый снег и сильный ветер.

В пятницу от зимы не останется и следа: столбик термометра поднимется до +3°С, будет ясно.

Хорошей недели, друзья!

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