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До Крещения морозы, а потом - весна. Какой будет погода в Гомеле на неделе
18.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе нас ждут метеорологические контрасты: до среды — суровые крещенские морозы, а затем — почти весна,
Итак, в понедельник и вторник днем пасмурно и -15°С.
А вот в среду уже минус 10 °C и ясно.
В четверг днем — ноль, мокрый снег и сильный ветер.
В пятницу от зимы не останется и следа: столбик термометра поднимется до +3°С, будет ясно.
Хорошей недели, друзья!
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На этой неделе гомельчан ждут метеорологические контрасты.
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