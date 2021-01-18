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До Крещения морозы, а потом - весна. Какой будет погода в Гомеле на неделе

18.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе нас ждут метеорологические контрасты: до среды — суровые крещенские морозы, а затем — почти весна, сообщает pogoda.by.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Итак, в понедельник и вторник днем пасмурно и -15°С.

А вот в среду уже минус 10 °C и ясно.

В четверг днем — ноль, мокрый снег и сильный ветер.

В пятницу от зимы не останется и следа: столбик термометра поднимется до +3°С, будет ясно.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На этой неделе гомельчан ждут метеорологические контрасты.
 
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