Где окунуться на Крещение в Витебске и его окрестностях

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе в Крещенский сочельник и на Крещение можно окунуться в прорубь на четырех водоемах: в Новке, Коптях, Воронах и Лужесно. Здесь пройдут организованные купания, возле прорубей будут дежурить спасатели, милиционеры и медики.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На озере Бернское возле лагеря «Дружба» в Воронах окунание пройдет 18 января с 18.00 до 6 часов утра 19 января.

В Новке купель сделали на озере Новкинском. Здесь можно окунуться с восьми часов вечера 18 января до 2 часов ночи 19 января.

На реке Коптянка в агрогородке Копти окунуться в освященную прорубь можно в ночь с 18 на 19 января — с полуночи до 1.30.

В деревне Лужесно купель возле Храма Вознесения Господня осветят с 18.00 до 19.00, массовое купание пройдет с 19.00 до 20.00.

В Витебске горожане традиционно окупаются на Крещение в закрытой купели возле храма священномученика Фаддея на улице 39-й Армии, 5 и в источнике на Юрьевой горке.

Вечером 18 января в Витебске прогнозируют мороз до -21 градуса, в ночь на 19 января — до — -20 градусов, туман и без осадков.

Специалисты советуют заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть.

То, что можно сделать прямо перед погружением в холодную воду, это физические разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимизирован.

По словам работников ОСВОДа, многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т.д. Рекомендация здесь одна: подходить к купели в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям.