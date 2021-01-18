ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где окунуться на Крещение в Витебске и его окрестностях

18.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе в Крещенский сочельник и на Крещение можно окунуться в прорубь на четырех водоемах: в Новке, Коптях, Воронах и Лужесно. Здесь пройдут организованные купания, возле прорубей будут дежурить спасатели, милиционеры и медики.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На озере Бернское возле лагеря «Дружба» в Воронах окунание пройдет 18 января с 18.00 до 6 часов утра 19 января.

В Новке купель сделали на озере Новкинском. Здесь можно окунуться с восьми часов вечера 18 января до 2 часов ночи 19 января.

На реке Коптянка в агрогородке Копти окунуться в освященную прорубь можно в ночь с 18 на 19 января — с полуночи до 1.30.

В деревне Лужесно купель возле Храма Вознесения Господня осветят с 18.00 до 19.00, массовое купание пройдет с 19.00 до 20.00.

В Витебске горожане традиционно окупаются на Крещение в закрытой купели возле храма священномученика Фаддея на улице 39-й Армии, 5 и в источнике на Юрьевой горке.

Вечером 18 января в Витебске прогнозируют мороз до -21 градуса, в ночь на 19 января — до — -20 градусов, туман и без осадков.

Специалисты советуют заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть.

То, что можно сделать прямо перед погружением в холодную воду, это физические разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимизирован.

По словам работников ОСВОДа, многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т.д. Рекомендация здесь одна: подходить к купели в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебском районе в Крещенский сочельник и на Крещение можно окунуться в прорубь на четырех водоемах: в Новке, Коптях, Воронах и Лужесно. Здесь пройдут...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наконец-то и брестчане могут посмотреть на заснеженный город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by