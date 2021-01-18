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На Припяти рыбак провалился под лед, но повезло - рядом оказался смельчак, который его спас

18.01.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре на Припяти под лед провалился рыбак. К счастью, рядом оказался тот, кто смог ему помочь. Подробности спасения рассказали в МЧС.


Инцидент произошел вечером 16 января. Мужчина ловил рыбу и провалился под лед. Рядом находился другой рыбак, он с помощью подручных средств помог тонущему выбраться из ледяной воды.


Вскоре к месту подоспели спасатели МЧС и ОСВОДа, они до приезда скорой не давали мужчине замерзнуть. С диагнозом «общее переохлаждение» рыбака доставили в больницу.

 
 
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Инцидент произошел вечером 16 января. Мужчина ловил рыбу и провалился под лед.
 
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