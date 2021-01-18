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На Припяти рыбак провалился под лед, но повезло - рядом оказался смельчак, который его спас
18.01.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре на Припяти под лед провалился рыбак. К счастью, рядом оказался тот, кто смог ему помочь. Подробности спасения
Инцидент произошел вечером 16 января. Мужчина ловил рыбу и провалился под лед. Рядом находился другой рыбак, он с помощью подручных средств помог тонущему выбраться из ледяной воды.
Вскоре к месту подоспели спасатели МЧС и ОСВОДа, они до приезда скорой не давали мужчине замерзнуть. С диагнозом «общее переохлаждение» рыбака доставили в больницу.
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Инцидент произошел вечером 16 января. Мужчина ловил рыбу и провалился под лед.
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