«Уголовный» 2020-й: собрали статистику правозащитников по «политическим» делам

Источник материала: Tut.by

В прошлом протестном году в суверенной истории Беларуси был поставлен рекорд по начатым уголовным делам и вынесенным приговорам, прямо или косвенно связанным с предвыборной кампанией и ее результатами. С помощью данных лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» мы собрали судебную статистику, а также решили вспомнить наиболее заметные приговоры по некоторым уголовным статьям.

На момент подготовки материала база данных лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» содержала информацию о 665 фигурантах уголовных дел (на момент публикации их уже более 720), инициированных с начала предвыборной кампании. Для 619 из них точно были известны вменяемые им статьи Уголовного кодекса. Мы проанализировали эту информацию и выделили десять самых распространенных статей:

При этом 35 человек привлекли сразу по нескольким статьям. Самая распространенная комбинация: статьи 342 (Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) — по такому сочетанию проходят 16 человек.

Пять человек обвинялись сразу по трем статьям. В деле у одного, Глеба Готовко, их было четыре. В день регистрации кандидатов в президенты, 14 июля, 20-летний минчанин участвовал в стихийной акции на улице Зыбицкой. Помимо упомянутых выше 342 и 364 статей ему предъявили обвинения по статьям 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 435 (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу). В результате суд Октябрьского района Минска назначил Глебу Готовко четыре года лишения свободы в колонии общего режима. В среднем же в прошлом году в колонию отправляли на три года, на «химию» — на два.

89 фигурантам уголовных дел уже вынесены приговоры. Вот как распределились при этом назначенные виды наказания:

Судьи, вынося обвинительный приговор, не всегда прибегали к лишению или ограничению свободы — в некоторых вердиктах присутствуют многотысячные штрафы. А вот за что их назначали:

за надпись «3%» и нарисованный бело-красно-белый флаг на дороге и остановке общественного транспорта — 2160 рублей;

за оскорбление одного из руководителей Cолигорской милиции, Сергея Соловья, в социальной сети «Вконтакте» — 5100 рублей (плюс 2000 рублей компенсации морального вреда);

за нанесение «циничных надписей» на стене дома, где живут сотрудники ОМОНа и на трансформаторной будке недалеко от базы того же подразделения милиции — 5400 рублей;

за надругательство над государственным флагом — 10 800 рублей.

Самый большой срок — 7 лет колонии строгого режима

Владимир Горох, 47 лет, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 368 УК РБ

Утверждалось , что мужчина планировал массовые беспорядки в родном Новогрудке и соседних Кореличах. По версии следствия, для этого он с июля по август встречался с местными жителями, призывая их к активному сопротивлению властям после президентских выборов. Мужчина предлагал противостоять силовикам «с помощью арматуры, телескопических дубинок, говорил о возможности забросать „коктейлями Молотова“ здание местной милиции, перекрыть спиленными деревьями дорогу между Кореличами и Новогрудком, а также разбить на замковой горе в Новогрудке палаточный городок».



Владимир Горох

На встречах с Горохом каждый раз бывало всего от двух до пяти человек. Свидетели на суде заяв ля ли, что или не воспринимали слова мужчины всерьез, или думали, что он является сотрудником правоохранительных органов, а это своеобразная проверка. Владимир Горох свою вину не признал, заявив, что собирал местную команду поддержки кандидата Светланы Тихановской, а о беспорядках говорил для того, чтобы проверить собеседников на адекватность. Про палаточный городок он, с его слов, упомянул только для придания краски своим речам.

Так или иначе, ничего из того, о чем говорил Горох, не было сделано — 7 августа о его встречах стало известно правоохранителям. По словам самого мужчины, увидев милицейскую машину возле дома, он убежал в лес и затем скрывался в Лидском районе, пока не был задержан 18 августа. За это время Горох успел публично оскорбить президента в одном из Viber-чатов. Сам он объяснил такое поведение тем, что был «не в себе» из-за задержания после выборов его двоих детей — медиков, которые оказывали помощь пострадавшим. При этом, по его словам, его сын был сильно избит.

Вместе с Владимиром Горохом судили другого местного жителя — 36-летнего Дениса Кирещенко, задержанного 8 августа. Он обвинялся по части 3 статьи 293, где говорится об ответственности за обучение потенциальных участников беспорядков, а также их материальном обеспечении. Кирещенко привозил Гороха на пару встреч на своей машине, сам в них участвовал. Когда речь зашла о сопротивлении милиции, он показывал телескопическую дубинку и говорил, что через знакомого может достать еще 150 таких же. Также мужчина вывез Гороха из Новогрудка, когда к нему приехала милиция. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговоры за надписи у стихийного мемориала на «Пушкинской»

Первый суд: Мария Бобович, 25 лет, Максим Павлющик, 26 лет.

Второй суд: Денис Греханов, 42 года, Игорь Самусенко (25 лет) и Владислав Гулис (25 лет)

Всем вменялись в вину ч. 2 ст. 218 и ч. 2 ст. 339

Еще одним громким делом, связанным с политической повесткой, стали два параллельно проходивших процесса по поводу «циничных» надписей на стихийном народном мемориале возле места гибели Александра Тарайковского в Минске. Всего по ним проходили пять человек, все они после задержания находились под стражей, а двое в итоге получили реальные сроки.



Максим Павлющик

Все фигуранты обвинялись в нанесении на тротуар возле метро «Пушкинская» надписей «Не забудем» 9 сентября. Предварительно ущерб был оценен в колоссальные суммы: 7,5 тысячи рублей и более 10 тысяч рублей. Однако на суде выяснилось, что реальные затраты на удаление надписей составили 211 рублей 20 копеек и 255 рублей 99 копеек — плитку менять не пришлось. Адвокаты обратили внимание, что при таком размере ущерба вменять в вину их подзащитным 218 статью нельзя, поэтому дальше все фигуранты проходили только по статье за хулиганство.





Защитники также привлекли специалистов-филологов, которые дали своею экспертную оценку фразе «не забудем», не найдя ее циничной, однако их заключение к делу приобщили только на втором процессе. Приговоры по обоим судам был и вынесен ы 8 декабря: Мария Бобович получила полтора года «домашней химии», Максим Павлющик — два года колонии общего режима; Денис Греханов и Игорь Самусенко получили по полтора года «химии». Имевший непогашенную судимость по «наркотической» статье Владислав Гулис, который за пару месяцев до инцидента вышел по амнистии, был приговорен к двум годам колонии строгого режима.

У милиционера травма, подозреваемый избит — 5 лет колонии

Сергей Верещагин, 30 лет, ст. 364 УК РБ

Назначенный гомельчанину Гомеле вынесли приговор мужчине, который во время задержания ударил ногой в глаз милиционера">приговор — пять лет колонии общего режима — входит в топ самых жестких, вынесенных по этой статье в прошлом году. Причем было установлено , что мужчина причинил пострадавшему милиционеру «телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья».



Августовские акции протеста в Гомеле возле цирка. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Дом, где проживает Верещагин, расположен прямо напротив цирка, рядом с которым в августе собирались протестующие горожане. Обвинение утверждало , что вечером 12 августа пьяный подсудимый кричал из окна угрозы и оскорбления в адрес милиционеров, которые по службе в этот момент общались с прохожими. Затем он начал бросать в них пластиковые и стеклянные бутылки. Мать, которая открыла дверь четверым силовикам, попросила о помощи: сын разбушевался, его одежда была в крови. Милиционеры заявили, что он вел себя агрессивно, так что пришлось его скрутить, при этом мужчина бился головой о стены и пол. Пока зафиксированного наручниками Верещагина спускали вниз, на лестничной площадке тот якобы намеренно ударил одного из милиционеров ногой в глаз.

На предварительном следствии мать обвиняемого говорила, что он был визуально в состоянии опьянения, но на суде заявила, что не может этого утверждать. Она также не подтвердила, что просила милиционеров о помощи, и отрицала, что у ее сына были какие-то травмы еще до прихода правоохранителей.

По словам гомельчанина, он не бросал в милиционеров бутылок, а обратился к ним из окна из-за их жесткости по отношению к участникам протестной акции, среди которых были и девушки. Он не признал и то, что ударил милиционера. Его адвокат утвержда ла , что ее подзащитный вообще не мог нанести удар милиционеру так и при таких обстоятельствах, как это описано: его рост около двух метров, а лестничная площадка имеет размеры 1 м на 80 см, так что его могли нести только в согнутом положении.

Защитник сумела попасть к Верещагиину лишь на третий день после задержания: он оказался сильно избит, адвокат потребовала его немедленной госпитализации. Обследование показало наличие черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и других серьезных повреждений — адвокат заявила о том, что он получил не менее сотни ударов. По словам Верещагина, били его не только при задержании, но и в РОВД:

«Били, прыгали по голове, оскорбляли и смеялись, когда я плакал», — рассказал мужчина.

Он написал заявление в Следственный комитет по факту избиений, однако за несколько дней до начала процесса выяснилось, что этот материал выделен в отдельное производство. Помимо вынесения решения о лишении гомельчанина свободы, суд также обязал его компенсировать моральные страдания потерпевшего милиционера, оценив их в тысячу рублей.

Два года колонии велосипедисту за сопротивление ГАИ

Андрей Короленя, 27 лет, ч. 2 ст. 363 УК РБ

Осужденный — велосипедист, которого задержали 7 августа в Минске сотрудники ГАИ. В тот день в Минске прошел очередной «велопробег солидарности» — последняя подобная акция перед выборами, многие его участники оказались под стражей.

Утверждалось, что парень нанес травмы милиционерам при задержании. За это молодой человек должен будет провести два года в колонии общего режима. Инцидент попал на видео: парень упирается, пытается не дать себя повалить на землю, однако начало борьбы осталось за кадром.

В суде былатакая версия событий. Сотрудники ГАИ решили остановить Короленю, на велосипеде которого не было зеркал заднего вида и звукового сигнала, что является нарушением административного кодекса. На их требования он не отреагировал и пытался скрыться. Когда его догнали и остановили, парень сопротивлялся и якобы ударил двоих милиционеров по голове, а также пытался нанести каждому еще по два удара, от которых те увернулись. Одному из правоохранителей он сдавливал шею и порвал его форменные рубашку и брюки.

Свидетель задержания рассказывала AUTO.TUT.BY, что Короленя ехал отдельно от колонны, никаких требований от сотрудников ГАИ в его адрес она не слышала. На суде то же заявил сам обвиняемый и другие свидетели. На видео момент нанесения ударов милиционерам не попал.



На снимке Андрей Короленя со своей бабушкой. Фото из соцсетей

Родные парня после его задержания искали его несколько дней. Все это время он был на Окрестина, 12 августа его выпустили. Уголовное дело первоначально завели по статье 364, однако затем переквалифицировали. Королене удалось первоначально избежать предварительного заключения благодаря поручительству, однако затем он оказался под стражей. Парень ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризовался только положительно как успешный выпускник БГУИР, который отслужил в армии и работал в IT-сфере. Процесс был примечателен тем, что сами пострадавшие сотрудники ГАИ не требовали строго наказывать Короленю, а один из них даже попросил суд не применять к нему наказание в виде лишения свободы. Приговор же стал для многих неожиданностью.

Приговоры женщинам: «химия», арест и реальные сроки

Среди попавших под уголовное преследование 549 мужчин и 104 женщины. Пол еще 12 человек не известен.

Елена Гесс, 38 лет, ст. 341 и 363 УК РБ

Заведующую секции столичного магазина приговорили к трем годам «домашней химии». В начале октября она написала с помощью баллончика с краской на стене здания фразу «Яна з намі» — слова относились к Светлане Тихановской. Милиционер, возвращавшийся домой после смены, попытался ее задержать. Женщина сопротивлялась и распылила ему на голову содержимое баллончика. Помимо вынесения обвинительного приговора, суд также удовлетворил требование силовика о моральной компенсации в тысячу рублей.

Мария Сафонова, 20 лет, ст. 341 УК РБ

Девушка в ночь на 7 октября нарисовала БЧБ-флаг и нанесла надпись «Жыве Беларусь» на асфальте в одном из минских дворов, откуда ей с другом до приезда милиции не дали уйти местные жители. В постановлении следователя надпись значилась как «циничная» и «оскорбляющая чувства граждан», так что защите с привлечением экспертов НАН Беларуси пришлось доказывать в суде, что она таковой не является. Суд назначил в виде наказания для девушки двухмесячный арест.

Марина Поликарпова, 55 лет, ст. 364 УК РБ

Фармацевта из Гродно судили за события, произошедшие 9 августа. По версии обвинения, она принимала участие в протестной акции, а когда ее задержали, возмущалась, хватала сотрудников милиции за одежду. Пытаясь покинуть микроавтобус силовиков, она нанесла травмы двум сотрудницам ОМОН: одну ударила по лицу, другую укусила за кисть руки. В протоколе указано, что женщина была с подругой и знала о проходящей акции протеста, но пошла посмотреть на нее из любопытства.

Сама Марина Поликарпова утверждает , что ни в каких протестах участия не принимала, специально ушла на некоторое расстояние от эпицентра событий и ожидала своего брата, с которым должна была вернуться домой. Она подумала, что милиционеры всего лишь проверят у нее документы и отпустят. По ее словам, сотрудницы ОМОН начали оскорблять и избивать ее уже в спецтранспорте. Женщины позвали на помощь какого-то мужчину, затем Марина почувствовала удар в затылок, на нее надели наручники. Позже женщина она сняла побои (со слов адвоката, было зафиксировано 51 телесное повреждение) и обратилась с заявлением в Следственный комитет. Адвокат также обратил внимание суда на нестыковки в описании поведения подзащитной и сопутствующих обстоятельств, которые сотрудницы ОМОН не смогли объяснить.



Так выглядела Марина Поликарпова в августе. Фото: Радыё Свабода

В итоге женщину признали виновной и назначили наказание в виде двух лет «домашней химии». Также она должна выплатить моральную компенсацию пострадавшим сотрудницам — по 1,5 тысячи рублей каждой (они просили по 5 тысяч).

Наталья Херше, 51 год, ч. 2 ст. 363 УК РБ

Самый жесткий «женский» приговор — за царапину и порванную балаклаву. Белоруска вместе с несовершеннолетней дочерью более 12 лет проживает в Швейцарии и приезжала на родину примерно раз в год. Сам инцидент произошел 19 сентября в Минске, когда в районе улицы Якуба Коласа двигались участницы женского протестного марша. Одной из задержанных стала и Херше, причем через два дня она должна была вернуться обратно в Швейцарию. Обвинение утверждало , что женщина сопротивлялась правоохранителям, упиралась и вырывалась, а в какой-то момент сорвала с одного из сотрудников в форме без опознавательных знаков балаклаву, при этом оставив ему на лице ссадину.



Фото: TUT.BY

Милиционер рассказал , что на видео задержания Херше его опознали и стали угрожать ему самому и его семье. Из-за мер секретности для обеспечения безопасности потерпевшего фото его травмы, которые сделал судмедэксперт, не были приобщены к делу. Видеозапись инцидента с милицейской камеры якобы не сохранилась, хотя адвокат настаивала, что делала соответствующий запрос о ее предоставлении с соблюдением необходимых сроков.

Наталье Херше назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить моральную компенсацию милиционеру в размере тысячи рублей — он обещал перечислить деньги РНПЦ детской онкологии. БЧБ-флаг, который изъяли у Натальи, по решению суда должны были уничтожить.

В самой Швейцарии дело не осталось без внимания: местная пресса его активно освещала, также им занялись депутаты парламента и, конечно, посольство страны в Беларуси.