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В египетском некрополе Саккара найдено более 50 древних саркофагов

18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 50 древних саркофагов найдено в египетском некрополе Сакарра.  При очередных раскопках археологи обнаружили 22 шахты и в одной из них находились 54 саркофага, относящихся примерно к 16-11 веку до нашей эры. Также учеными был обнаружен погребальный храм неизвестной королевы по имени Наерт.  Отметим, Саккара, где находится более десятка пирамид, была огромным некрополем древнеегипетского города Мемфиса. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
 
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Более 50 древних саркофагов найдено в египетском некрополе Сакарра.  При очередных раскопках археологи обнаружили 22 шахты и в одной из них находились 54 саркофага,...
 
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