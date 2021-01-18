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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МНС: оплата за дорожный сбор идет в зачет транспортного налога Транспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Об этом в "Главном...

Транспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет.. С этого года для тех, у кого в собственности машина, нужно внести новый платеж. Начислением занимается налоговая инспекция. Сейчас формируется база автовладельцев. Для тех, у кого авто не на ходу и ремонт не планируется - лучше снять машину с учета. Иначе за нее придется платить налог.С тех, кто просрочит уплату налога, сумму будут взыскивать по решению судебных или нотариальных органов.