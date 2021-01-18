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МНС: оплата за дорожный сбор идет в зачет транспортного налога
18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТранспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет.
С тех, кто просрочит уплату налога, сумму будут взыскивать по решению судебных или нотариальных органов.
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Транспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Об этом в "Главном...
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