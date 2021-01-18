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МНС: оплата за дорожный сбор идет в зачет транспортного налога

18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Транспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Об этом в "Главном эфире" заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. С этого года для тех, у кого в собственности машина, нужно внести новый платеж. Начислением занимается налоговая инспекция. Сейчас формируется база автовладельцев. Для тех, у кого авто не на ходу и ремонт не планируется -  лучше снять машину с учета. Иначе за нее придется платить налог.

С тех, кто просрочит уплату налога,  сумму будут взыскивать по решению судебных или нотариальных органов.

 
 
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Транспортный налог для автовладельцев нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Об этом в "Главном...
 
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