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Е. Бондаренко: Реформы в сфере образования призваны лишить украинских детей будущего

18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реформы, особенно в сфере образования, должны всегда приводить к улучшению системы. Но так ли это, когда в них вкладываются иностранные инвестиции? Концепция "новой украинской школы" была придумана и написана за счет денег фонда "Возрождение". 

Народный депутат Украины Елена Бондаренко заявила, что эти изменения призваны лишить украинских детей будущего, так как из-за некачественного образования не смогут конкурировать на рынке труда.

Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созывов: "Концепция новой украинской школы была написана фондами Сороса. Эта концепция призвана лишить детей будущего, чтобы они не конкурировали на рынке труда".

 
 
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Реформы, особенно в сфере образования, должны всегда приводить к улучшению системы. Но так ли это, когда в них вкладываются иностранные инвестиции? Концепция "новой...
 
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