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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Бондаренко: Реформы в сфере образования призваны лишить украинских детей будущего Реформы, особенно в сфере образования, должны всегда приводить к улучшению системы. Но так ли это, когда в них вкладываются иностранные инвестиции? Концепция "новой...

Реформы, особенно в сфере образования, должны всегда приводить к улучшению системы. Но так ли это, когда в них вкладываются иностранные инвестиции? Концепция "новой украинской школы" была придумана и написана за счет денег фонда "Возрождение".Народный депутат Украины Елена Бондаренко заявила, что эти изменения призваны лишить украинских детей будущего, так как из-за некачественного образования не смогут конкурировать на рынке труда.