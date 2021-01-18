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Агрометеорологи мониторят состояние озимых посевов

18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики,  осадки по всей стране выпали неравномерно: на юге снега меньше, и его высота местами 10 сантиметров, а во многих районах Минской области превышает 25. К слову, только в центральном регионе более 20 % площадей засеяны озимыми культурами. За их состоянием сейчас следят не только агрономы, но и агрометеорологи. 

Виктория Блетько, инженер-агрометеоролог Республиканского центра по гидрометеорологии: "Усиление морозов при таком снежном покрове не должно представлять на большей части территории Беларуси опасности озимым культурам. Лишь в отдельных районах страны, где высота снега небольшая, может возникнуть опасность повреждения низкими температурами".   

В конце января на метеостанциях страны агрометеорологи проведут массовый мониторинг. Специалисты определят и проанализируют параметры жизнеспособности озимых культур.    

 
 
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От сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики,  осадки по всей стране выпали неравномерно: на...
 
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