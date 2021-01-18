Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агрометеорологи мониторят состояние озимых посевов От сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики, осадки по всей стране выпали неравномерно: на...

От сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики, осадки по всей стране выпали неравномерно: на юге снега меньше, и его высота местами 10 сантиметров, а во многих районах Минской области превышает 25. К слову, только в центральном регионе более 20 % площадей засеяны озимыми культурами. За их состоянием сейчас следят не только агрономы, но и агрометеорологи.В конце января на метеостанциях страны агрометеорологи проведут массовый мониторинг. Специалисты определят и проанализируют параметры жизнеспособности озимых культур.