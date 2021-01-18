|
Агрометеорологи мониторят состояние озимых посевов
18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики, осадки по всей стране выпали неравномерно: на юге снега меньше, и его высота местами 10 сантиметров, а во многих районах Минской области превышает 25. К слову, только в центральном регионе более 20 % площадей засеяны озимыми культурами. За их состоянием сейчас следят не только агрономы, но и агрометеорологи.
Виктория Блетько, инженер-агрометеоролог Республиканского центра по гидрометеорологии: "Усиление морозов при таком снежном покрове не должно представлять на большей части территории Беларуси опасности озимым культурам. Лишь в отдельных районах страны, где высота снега небольшая, может возникнуть опасность повреждения низкими температурами".
В конце января на метеостанциях страны агрометеорологи проведут массовый мониторинг. Специалисты определят и проанализируют параметры жизнеспособности озимых культур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От сильных морозов озимые защитит снежный покров, который образовался за последнее время. Как рассказали синоптики, осадки по всей стране выпали неравномерно: на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)