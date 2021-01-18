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В Гомельском регионе создают первый полноценный зоопарк
18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервый полноценный зоопарк в Гомельском районе создает энтузиаст. Сейчас в нем обитает около 30 видов животных и птиц. От белорусских зубров до африканских страусов. Некоторые животные были ранены в дикой природе и спасены сотрудникам зоопарка. Так, из последних спасенных – лосиха Майя и трое белых лебедей, которые оказались вмерзшими в лед одного из городских водоемов. В ближайших планах центра - обзавестись стадом тибетских яков.
Василий Антонов, руководитель центра экотуризма: "Агроусадьбы развиваются в Беларуси. Они тоже ломают голову, как привлечь население. А дикие животные - это здорово! Наши детишки некоторые, наверное, даже не видели живого поросенка. Все сидят в планшетах, в интернете".
Создание уникального экоцентра подарило району десять новых рабочих мест.
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Первый полноценный зоопарк в Гомельском районе создает энтузиаст. Сейчас в нем обитает около 30 видов животных и птиц. От белорусских зубров до африканских...
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