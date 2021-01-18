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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском регионе создают первый полноценный зоопарк Первый полноценный зоопарк в Гомельском районе создает энтузиаст. Сейчас в нем обитает около 30 видов животных и птиц. От белорусских зубров до африканских...

Первый полноценный зоопарк в Гомельском районе создает энтузиаст. Сейчас в нем обитает около 30 видов животных и птиц. От белорусских зубров до африканских страусов. Некоторые животные были ранены в дикой природе и спасены сотрудникам зоопарка. Так, из последних спасенных – лосиха Майя и трое белых лебедей, которые оказались вмерзшими в лед одного из городских водоемов. В ближайших планах центра - обзавестись стадом тибетских яков.Создание уникального экоцентра подарило району десять новых рабочих мест.