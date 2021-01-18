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Р. Кузьмин: Украиной управляет группа олигархов

18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украиной управляет группа олигархов, многие из которых находятся в сговоре с американскими аферистами, а не избранная власть. Такое мнение украинскому телеканалу высказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин, народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь": "Не пытайтесь строить догадки, страной управляет не Владимир Зеленский, и не Денис Шмыгаль. Украиной управляют олигархи, которые вступили в сговор с американскими аферистами, чтобы грабить Украину". 

 
 
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Украиной управляет группа олигархов, многие из которых находятся в сговоре с американскими аферистами, а не избранная власть. Такое мнение украинскому телеканалу...
 
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