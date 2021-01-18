|
Крещенские морозы
18.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКупание в проруби в этом году пройдет в настоящие крещенские морозы. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем температура составит 17-20 градусов ниже нуля. Местами пройдет небольшой снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купание в проруби в этом году пройдет в настоящие крещенские морозы. На сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем температура составит 17-20...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)