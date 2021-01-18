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В Витебске и Новополоцке задержали нескольких студентов. Одного - по делу об оскорблении судьи
18.01.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке задержали студента 4 курса Полоцкого госуниверситета Александра Лоня. Об этом TUT.BY сообщили знакомые парня. Но это не единственное задержание выходных.
— Дома у Александра провели обыск, изъяли мобильный телефон и системный блок. Затем задержали на трое суток. А накануне он был по повестке в прокуратуре. Вынесли предупреждение по ст. 23.34 КоАП, — рассказали TUT.BY знакомые студента.
Молодому человеку сообщили, что он задержан по делу об оскорблении судьи: в ноябре 2020 года «неустановленное лицо» разместило в одном из местных телеграм-каналов комментарий с оскорблением в адрес судьи из Полоцка.
Какой статус по этому делу у Александра Лоня, пока неизвестно.
Четверокурсника финансово-экономического факультета ПГУ ранее обвиняли по статье 23.34 КоАП. В декабре он провел в ИВС до суда почти трое суток, его
16 января в областном центре после обыска в его квартире задержали на 72 часа студента технологического университета Тимофея Журкевича. Сейчас он в ИВС. Матери молодого человека сообщили, что ее сына проверяют на причастность к уголовному делу по факту насилия в отношении военнослужащего. В тот же день после обыска задержали также Глеба Ивашкевича и студента Никиту Кохана,
Напомним, в Витебске 15 января задержали студентку медицинского университета Полину Нитченко. К обеду 16 января ее
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В Новополоцке задержали студента 4 курса Полоцкого госуниверситета Александра Лоня.
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