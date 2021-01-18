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Что происходит в Беларуси 18 января

18.01.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы за рубежом продолжают протестовать: на выходных акции были в Сиэтле, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Бремене, Ганновере и других городах. Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.


Фото:Сергей Балай, TUT.BY

 
 
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Белорусы за рубежом продолжают выходить на акции протеста. Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Эти и...
 
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