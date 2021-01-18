Что происходит в Беларуси 18 января

Источник материала: Tut.by

Белорусы за рубежом продолжают протестовать: на выходных акции были в Сиэтле, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Бремене, Ганновере и других городах. Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.



Фото:Сергей Балай, TUT.BY