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Что происходит в Беларуси 18 января
18.01.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы за рубежом продолжают протестовать: на выходных акции были в Сиэтле, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Бремене, Ганновере и других городах. Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.
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Белорусы за рубежом продолжают выходить на акции протеста. Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Эти и...
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