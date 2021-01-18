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Где освятить воду и окунуться на Крещение в Могилеве
18.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Православные верующие отмечают завтра, 19 января, праздник Крещения. По религиозной традиции в честь праздника освящают воду, по светской — символически окунаются в купель. Рассказываем, где в Могилеве можно сделать и то, и другое сегодня, накануне Крещения, и в день праздника.
Где освятить воду в Могилеве
Праздничные богослужения с освящением воды в храмах уже проходят и продолжатся вечером и завтра, 19 января. Расписание такое:
Спасо-Преображенский кафедральный собор
19 января
09.00 — литургия, Архиерейское богослужение;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Трехсвятительский собор
18 января
23.00 — Литургия. Освящение воды.
19 января
08.30 — литургия, освящение воды.
Никольский женский монастырь
19 января
08.30 — литургия, освящение воды.
Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской
19 января
около 10.00 — после литургии — освящение воды.
Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор
19 января
около 10.00 — после литургии — освящение воды.
Храм преподобного Серафима Саровского
19 января
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Храм Казанской иконы Божией Матери
19 января
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Храм святых праведников Иаокима и Анны
19 января
около 11.30 — после литургии — освящение воды.
Храм иконы Божией Матери «Всецарица»
19 января
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Где освятить воду в Могилевском районе
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Вейно
18 января
Раздача воды до 20.00
19 января
10.30 — освящение воды и ее раздача до 20.00.
Храм Святой Троицы в агрогородке Полыковичи
18 января
16.00 — Всенощное бдение. Освящение воды;
00.00 — Водосвятный молебен.
19 января
09.00 — литургия, освящение воды.
Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в агрогородке Кадино
19 января
08.00 — литургия, освящение воды и ее раздача до 20.00.
Храм Рождества Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи
19 января
08.30 — литургия, освящение воды и ее раздача до 19.00.
Храм Святой Троицы в агрогородке Восход
19 января
08.30 — литургия, освящение воды.
Храм святого равноапостольного князя Владимира в агрогородке Межисетки
18 января
12.00 — освящение воды и ее раздача до 21.00.
19 января
08.15 — литургия, освящение воды и ее раздача до 21.00.
Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии в агрогородке Романовичи
18 января
23.45 — литургия, освящение воды и купели для окунания.
Храм в честь блаженной Матроны Московской в деревне Присно
18 января
23.00 — литургия, освящение воды.
Храм преподобного Сергия Радонежского в агрогородке Дашковка
19 января
09.00 — литургия, освящение воды
Храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Сухари
19 января
11.00 — освящение воды.
Храм святых апостолов Петра и Павла в агрогородке Махово
19 января
10.00 — освящение воды.
Где окунуться в купель в Могилеве и Могилевском районе
В Могилеве купели оборудуют традиционно на Печерском и Гребеневском водохранилищах (Святом озере) возле спасательных станций. В течение дня там будут дежурить спасатели и медики.
В деревне Дубинка купель освятят сегодня, 18 января, в 19.30, в Полыковичах — в полночь. Также окунуться можно в источнике святой праведницы Анны в Любужском лесопарке, в деревне Сухари.
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Службы в храмах уже начались и будут идти до завтра.
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