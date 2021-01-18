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Где освятить воду и окунуться на Крещение в Могилеве

18.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Православные верующие отмечают завтра, 19 января, праздник Крещения. По религиозной традиции в честь праздника освящают воду, по светской — символически окунаются в купель. Рассказываем, где в Могилеве можно сделать и то, и другое сегодня, накануне Крещения, и в день праздника.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Где освятить воду в Могилеве

Праздничные богослужения с освящением воды в храмах уже проходят и продолжатся вечером и завтра, 19 января. Расписание такое:

Спасо-Преображенский кафедральный собор

19 января

09.00 — литургия, Архиерейское богослужение;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Трехсвятительский собор

18 января

23.00 — Литургия. Освящение воды.

19 января

08.30 — литургия, освящение воды.

Никольский женский монастырь

19 января

08.30 — литургия, освящение воды.

Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской

19 января

около 10.00 — после литургии — освящение воды.

Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор

19 января

около 10.00 — после литургии — освящение воды.

Храм преподобного Серафима Саровского

19 января

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Храм Казанской иконы Божией Матери

19 января

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Храм святых праведников Иаокима и Анны

19 января

около 11.30 — после литургии — освящение воды.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица»

19 января

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Где освятить воду в Могилевском районе

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Вейно

18 января

Раздача воды до 20.00

19 января

10.30 — освящение воды и ее раздача до 20.00.

Храм Святой Троицы в агрогородке Полыковичи

18 января

16.00 — Всенощное бдение. Освящение воды;

00.00 — Водосвятный молебен.

19 января

09.00 — литургия, освящение воды.

Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в агрогородке Кадино

19 января

08.00 — литургия, освящение воды и ее раздача до 20.00.

Храм Рождества Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи

19 января

08.30 — литургия, освящение воды и ее раздача до 19.00.

Храм Святой Троицы в агрогородке Восход

19 января

08.30 — литургия, освящение воды.

Храм святого равноапостольного князя Владимира в агрогородке Межисетки

18 января

12.00 — освящение воды и ее раздача до 21.00.

19 января

08.15 — литургия, освящение воды и ее раздача до 21.00.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии в агрогородке Романовичи

18 января

23.45 — литургия, освящение воды и купели для окунания.

Храм в честь блаженной Матроны Московской в деревне Присно

18 января

23.00 — литургия, освящение воды.

Храм преподобного Сергия Радонежского в агрогородке Дашковка

19 января

09.00 — литургия, освящение воды

Храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Сухари

19 января

11.00 — освящение воды.

Храм святых апостолов Петра и Павла в агрогородке Махово

19 января

10.00 — освящение воды.

Где окунуться в купель в Могилеве и Могилевском районе


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Могилеве купели оборудуют традиционно на Печерском и Гребеневском водохранилищах (Святом озере) возле спасательных станций. В течение дня там будут дежурить спасатели и медики.

В деревне Дубинка купель освятят сегодня, 18 января, в 19.30, в Полыковичах — в полночь. Также окунуться можно в источнике святой праведницы Анны в Любужском лесопарке, в деревне Сухари.

 
Теги: Могилев
 
 
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Службы в храмах уже начались и будут идти до завтра.
 
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