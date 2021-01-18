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Рекорд выходных: -28,7 °С. Синоптики рассказали, когда в Беларуси ждать потепления

18.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Температура воздуха в прошедшие выходные в Беларуси в среднем оказалась на 10−15 градусов ниже климатической нормы, а 17 января кое-где — и на 18 градусов. Самый сильный мороз, -28,7 °С, в минувшие выходные был зафиксирован в ночь на 17 января на метеостанции Слуцк. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


В начале этой недели еще сохранится морозная погода, но уже начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем по всей территории страны ожидается повышение температурного фона. Лишь в ночь на четверг по востоку Беларуси еще подморозит до −13…15 °С.

19 января, во вторник, ночью и утром местами по стране небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −19…24 °С, местами −25…27 °С, в северных районах −13…18 °С; максимальная днем −10…16 °С.

В среду, 20 января, ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −16…23 °С, при прояснениях до -26 °С, по юго-западу −9…15 °С, в приграничных юго-западных районах Брестской области −6…8 °С; максимальная днем −6…13 °С, по юго-западу −5…+1 °С.

21 января, в четверг, ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, ожидаются кратковременные осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от 0…+1 °С по юго-западу
до −13…15 °С по востоку, максимальная днем −2…+4 °С.

В пятницу, 22 января, преимущественно без осадков. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 °С, максимальная днем −2…+4 °С.

 
 
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Температура в прошедшие выходные в Беларуси в среднем оказалась на 10−15 градусов ниже климатической нормы, а 17 января кое-где - и на 18 градусов. Самый сильный мороз,...
 
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