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Национальный аэропорт ведет бесперебойную работу по уборке снега
18.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНациональный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Особое внимание очистке и химической обработке взлетно-посадочной полосы. Снегоуборочная техника убирает территорию практически без остановки.
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Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Особое внимание очистке и химической обработке взлетно-посадочной полосы. Снегоуборочная техника убирает...
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